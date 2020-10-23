حمدان غرد عن سعر صرف الدولار: نص بمثابة إخبار

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غرد أمين الهيئة القيادية في حركة "الناصريين المستقلين" - المرابطون العميد مصطفى حمدان عبر حسابه على "تويتر": "سعر صرف الدولار في السوق السوداء بناء لأوامر كارتيل الصرافين (حلاوي ومن لف لفهم من التجار الفاسدين والمفسدين) المدار من فيدرالية عصابة المذهبجية الحاكمة، صباح اليوم الجمعة على الشكل الاتي: الصرافون: 3850 ل.ل مبيع و3900 ل.ل شراء، متوسط السوق الاسود الموازي: 7050 ل.ل، السحوبات من البنك: 3900 ل.ل، سعر المدعو رياض سلامة وبنكه الرسمي1507 ل.ل.، ريس علي ابراهيم المدعي العام المالي، المؤتمن على صون المال العام ومال المواطن اللبناني وحقوقه المادية قضائيا. من المعيب السكوت على فوضى الدولرة الطالعة والنازلة واستخدام لعبة الدولار بالابتزاز السياسي. انها سرقة اموال المواطنين اللبنانيين الموصوفة وافقارهم وتجويعهم وانتم كالعميان بكم صم لا تفقهون. هذا النص بمثابة إخبار".