جبران تفقد إصلاح الأضرار في مؤسسة مياه بيروت في الأشرفية

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قام رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران بجولة تفقدية على منشآت مؤسسة المياه في الأشرفية شملت المكتب الرئيسي للمؤسسة وخزانات المياه ومحطات الضخ ومحطة الرفع للصرف الصحي، حيث تم إصلاح الأضرار التي نجمت عن إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب بتمويل من الصليب الأحمر الدولي. ورافقه في الجولة ممثلون عن المنظمة الدولية والإتحاد الأوروبي.

وقد شكر المهندس جبران الجهات المانحة لما قدمته من عون في هذه الظروف الصعبة لمؤسسة المياه، مؤكدًا أن المؤسسة التي تقدم الخدمات لمليونين وخمسمئة ألف مواطن ومقيم في لبنان تعمل جاهدة لعدم تأثر هذه الخدمات بالظروف البالغة الصعوبة التي يعيشها المواطنون حيث تراجعت نسبة الجباية إلى حد كبير، ما ينعكس سلبًا على استمرارية المؤسسة وقدرتها على تصحيح الأعطال. وأمل المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تنفيذ المزيد من المشاريع المستقبلية مع الجهات المانحة لما فيه مصلحة الناس ولبنان.