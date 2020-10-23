بعد تكليف الحريري .. إليكم جديد الأجواء الحكومية!

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أفادت الـ”OTV” بأن “جو اجتماع بعبدا أمس الخميس كان إيجابيًا، وضع خلاله الرئيس عون الرئيس المكلف سعد الحريري في جو أبرز الإصلاحات المطلوبة، وفي مقدمها التدقيق الجنائي”.

وأضافت: “الحريري أكد لعون نيته السير سريعًا بالحكومة ومصادر مطلعة تؤكد أن لدى الحريري تصورًا جاهزًا شبيهًا بالحكومة التي كان يعمل عليها مصطفى أديب”، مشيرةً إلى أن “التصوّر الأوّلي لدى الحريري هو حكومة اختصاصيين من 20 وزيرًا والأرجح أن تكون بنكهة سياسية”.

وأضافت المصادر: “عملية التأليف لن تكون طويلة وإذا تسهّلت الأمور فيمكن للحكومة أن تولد في غضون أسابيع قليلة”، لافتةً إلى أن “اجتماع عون والحريري أمس دخل في شكل الحكومة من دون الدخول بأسماء أو حقائب معينة”.