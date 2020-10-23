نواب من الاتحاد الأوروبي في لبنان الشهر المقبل

A + A -

يزور وفد من نواب الاتحاد الاوروبي لبنان، بداية شهر تشرين الثاني المقبل، تحت شعار "محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة".

يضم الوفد عشرين برلمانيا، من بينهم أكثر من عشرة نواب من مختلف الدول الاوروبية، وخصوصا فرنسا، وتشمل زيارته مواقع ممولة من الاتحاد الاوروبي، على أن يلتقي مسؤولين وفاعليات روحية، كذلك سيلتقي رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ للتشاور معه في الوضع الإعلامي.

تهدف الزيارة إلى دراسة ميدانية عن الفساد في لبنان لاضافتها الى ملفات التحقيق.

وكان الاتحاد الأوروبي، الذي أقر وقف أي مساعدات مالية الى لبنان حتى إجراء الإصلاحات وملاحقة الفساد، منح لبنان مساعدات، من ضمنها معمل فرز النفايات في طرابلس، الذي يحقق فيه مجلس النواب الاوروبي في بروكسل، بعد نجاح مبادرة المغترب عمر حرفوش، الذي يرافق الوفد، التي كان بدأها العام الماضي ووافق عليها المجلس الاوروبي. ويساعد في التحضير للزيارة رجل الأعمال اللبناني السيد نبال عواضة.