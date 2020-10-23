بلدية الحدت: الشرطة البلدية تحجز الدراجات النارية غير النظامية ومن دون لوحات قانونية

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صدر عن رئيس بلدية الحدت جورج ادوار عون قرار جاء فيه:

"بعد تكاثر السرقات وأعمال النشل والحوادث المخلة بالأمن، وحرصا على السلامة العامة:

1 - يمنع منعا باتا التجول بالدراجات النارية غير النظامية ( يقصد بالنظامية أن تكون الدراجة مسجلة وفقا للأصول وتحمل لوحة قانونية ) وذلك في كامل النطاق البلدي بما فيه الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية.

2 - يكلف عناصر الشرطة البلدية والحراس الليليين بضبط المخالفات وتحرير محاضر الضبط ومصادرة كل دراجة لا تستوفي الشروط أعلاه.

3 - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في 22 تشرين الأول 2020".

وإنفاذا لقرار رئيس بلدية قامت الشرطة البلدية اليوم بحجز الدراجات النارية غير النظامية والتي لا تحمل لوحات قانونية.