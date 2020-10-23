الامطار تعود في هذا اليوم..!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة خلال النهار وظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء، كما نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، وترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجنوبية. وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول الى حار نسبيا السبت.

المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الأول على الساحل: من 21 الى 29 درجة مئوية في الظل.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة احيانا.

السبت: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة خلال النهار وظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء، كما نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، وترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجنوبية.

الاحد: غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة احيانا، كما تتساقط امطار صباحية خفيفة الى معتدلة بشكل متفرق، خاصة على المرتفعات وفي الجنوب.

الحرارة على الساحل من 20 الى 33 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 15 الى 34 درجة.