مكتب باسيل ينفي نفياً قاطعاً ما روّج له موقع هيئة البث الاسرائيلية: تشويش على المفاوضات الحاصلة واستهدافًا شخصياً

A + A -

ينفي المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل نفياً قاطعاً ما روّج له موقع هيئة البث الاسرائيلية عن اجتماعات عقدها باسيل مع مسؤولين اسرائيليين تناولت مسألة ترسيم الحدود البحرية.

ويؤكد المكتب الإعلامي ان هذه الاخبار المشبوهة، التي ساهم في الترويج لها بعض الإعلام السيئ الصيت، تأتي في سياق اسرائيلي يرمي الى التشويش على المفاوضات الحاصلة، كما يعكس استهدافًا شخصياً لباسيل تتشارك فيه آلة الكذب الاسرائيلية مع ادوات في الداخل اللبناني.

يتمنى المكتب الاعلامي لرئيس التيار على وسائل الاعلام، وأقلّه اللبنانية، عدم التماهي مع وسائل الاعلام الاسرائيلية و الامتناع عن نشر اخبارها الكاذبة.