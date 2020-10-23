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"الأخبار": كورونا لبنان: قريباً الوصول الى 2000 إصابة يومياً

23
OCTOBER
2020
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كتبت "الأخبار":

1450 إصابة بفيروس كورونا و16 ضحيّة و241 حالة في العناية المركّزة، هي حصيلة عدّاد كورونا أمس. لا شيء يمكن أن يدعو إلى التفاؤل مع الزيادة التي تكبر يوماً بعد آخر والتي تنبئ بقرب الوصول إلى عتبة الألفَي إصابة يومياً. انفلت الوضع من عقاله. هذا أقلّ ما يمكن قوله سنداً إلى أرقام أمس وإلى مؤشر نسبة الفحوص لكل مئة ألف نسمة والتي سجلت خلال الأربعة عشر يوماً الماضية 11,2% وهي نسبة خطرة، بالنسبة إلى المصادر الطبية.

كورونا «مش مزحة». هذا ما باتت توحي به أعداد الإصابات العالية التي تأتي من تقارير المناطق، إذ لم يوفر الفيروس منطقة واحدة أو حيّاً، حيث بات الكل مصاباً. ولكن، لا يبدو أن أحداً يلتفت لذلك، والدليل ارتفاع أعداد الإصابات برغم الإقفالات الكاملة للبلدات المصابة، حيث لا تزال بحسب مصادر وزارة الصحة الأرقام مرتفعة، وخصوصاً في ظل تفلّت الناس وعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية.

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