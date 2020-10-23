عناوين الصحف ليوم الجمعة 23 تشرين الأول 2020

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الأخبار

سعد الحريري: انقلاب أم تفاهم؟

سلامة يطيح بالقطاع الصحّي

‫الطبقة الوسطى تنهار: فقدان حزام الأمان الاجتماعي؟

‫ترامب يعوّل على الغالبية الصامتة: هل تنقذه مجدّداً؟

الديار

الحريري مكلفاً بارقام نيابية متواضعة .. «ضبابية» دولية ولا تأليف دون «تنازلات»

واشنطن متمسكة بالعقوبات .. الضغوط الفرنسية غير كافية .. وتفاؤل روسي حذر

تحريض على اللواء ابراهيم في واشنطن .. مؤتمر دمشق للاجئين «يربك» لبنان

اللواء

الحريري يتقدّم إلى «حكومة المهمة».. وبري على خط «لغم باسيل»

مشاورات التأليف تقنية في ساحة النجمة اليوم.. و3 شروط أميركية للدعم مع عصا العقوبات

الجمهورية

إنتهى التكليف وبدأ مخاض التأليف

الحريري: لتأليف سريع

الحريري يعتدل ويستعجل التأليف... والكتـــل ّ تحدد تصورها اليوم

نداء الوطن

الحريري مكلّفاً بالنصف + 5 ويتعهّد بحكومة اختصاصيين

التأليف: محاصصة "نوعية" أم حفلة ملاكمة؟