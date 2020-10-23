أسرار الصحف ليوم الجمعة 23 تشرين الأول 2020

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البناء

خفايا

توقفت مصادر دبلوماسيّة أمام حصول تسمية الرئيس سعد الحريري بعدد غير ضروري لفوزه بالتكليف كمرشح وحيد، لكنه يمثل فرصة تشكيل أغلبية نيابية من دون ممانعة حزب الله، رغم عدم مشاركته فيها وبقائه تضامناً مع حليفه التيار الوطني الحر خارجها.

كواليس

تراقب مصادر أميركيّة الصمت الروسي تجاه مفاوضات ترسيم الحدود البحرية للبنان برعاية أميركية واتصالها بثروات الغاز في ظل الصراع حول شبكات الأنابيب إلى أوروبا بين مشروع روسي تركي تسعى موسكو لضم سورية إليه وآخر برعاية أميركية، يضمّ مصر واليونان وقبرص و”إسرائيل” تسعى واشنطن لضم لبنان اليه.

اللواء

همس

حسب معلومات دبلوماسي نافذ في بيروت، فإن عاصمة كبرى انتزعت موافقات على «سيناريو أعدَّه بإتقان» لوضع نهاية سعيدة للتكليف بتأليف حكومة.

غمز

تفاجأت جهات أمنية بحجم المبالغ التي يتعرّض أصحابها للسرقات، والأطراف الضالعة بها.

لغز

من المستبعد أن تنجح محاولات تجري لضم مسؤول، أصبح سابقاً إلى نادي سياسي ضيّق ومؤثر!



الجمهورية

نقل عن مسؤول كبير قوله: إن مشكلة أحد المراجع تكمن في مستشاريه الذين يقدمون لخصومه خدمات مجانية عند كل محطة.

تبلغ مرجع أمني بضرورة التشديد في التدابير الأمنية في المرحلة المقبلة تجاه بعض البعثات الأجنبية.

علق مسؤول حزبي على وضع حليفه وقال: نريد أن نحميه من غيره، لكنه لا يساعدنا على أن نحميه من نفسه.