عقوبات أميركيّة استهدفت قياديين في حزب الله ليلاً... بسبب خطابات!

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كتبت "الأخبار":

في أول موقف أميركي صدر بعد تكليف سعد الحريري بتأليف الحكومة، أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أن بلاده ستواصل فرض العقوبات على حزب الله وحلفائه والمتورّطين في «الفساد»، بصرف النظر عن محادثات ترسيم الحدود وبغضّ النظر عن تشكيل الحكومة.

وليلاً، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على القيادييْن في حزب الله الشيخ نبيل قاووق وحسن البغدادي. واللافت في البيان الصادر عن «الخزانة» أن من «الاتهامات» المساقة ضد قاووق وبغدادي أنهما ألقيا خطباً دعما فيها الحزب وأمينه العام ومجّدا فيها شهداء المقاومة. ومن «التهم» المساقة ضد البغدادي مشاركته في حفل توقيع كتاب لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.