اغتيال مفتي دمشق بعبوة ناسفة استهدفت سيارته

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انفجرت عبوة ناسفة اليوم زرعت في سيارة مفتي دمشق وريفها عدنان أفيوني، مما ادى الى مقتله على الفور.





وسمع دوي انفجار كبير في محيط منطقة قدسيا قرب ريف دمشق، وافادت به وسائل اعلام سورية وناشطون على مواقع التواصل مشيرة الى ان الانفجار وقع بمحيط مسجد الصحابة في المنطقة بسبب عبوة ناسفة استهدفت سيارة رجل الدين "عدنان الأفيوني".