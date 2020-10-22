انتشار التيار في الولايات المتحدة يشكر الدكتور مارك زبّال

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لم يكن في حسباننا ان يأتي يوم وتنتهي مهام المنسّق العام لهيئة الانتشار في التيّار الوطني الحرّ، الدكتور مارك زبّال. فقد اقترن هذا الإسم المميّز بنشاطات كثيرة وإنجازات سامية ومواقف ثابتة، اوصل من خلالها الدكتور مارك الانتشار اللبناني الى مرافئ التوافق والتضامن والنجاح. جمعتنا به صداقة مميّزة واختبرنا معه روح التعاون وفنّ المثابرة من اجل تحقيق الأهداف.

منذ بداية عمله، اتّسم اسلوبه بالدبلوماسية ورباطة الجأش المُطلقين، ممّا اكسبه الإحترام والتقدير من كافة المنسقيّات والهيئات في الولايات المتحدة الأميركية. كرّس وقته وجهوده وطاقاته، ودأب على متابعة كل الملفّات الهامة، خاصّة في المراحل الصعبة التي مرّ بها التيّار الوطني الحرّ ولبنان خلال السنة الفائتة... ونجح!

للمهمات الصعبة رجالها؛ قادةٌ تعي اهميّة المسؤولية وتؤمن بحتمية التضحية ولا تتلكّأ عن تلبية نداء الواجب، مهما كان الثمن. دكتور مارك زبّال يحتلّ المرتبة الأولى على هذه اللائحة وله منّا كل التقدير والتمنيّات الحارة بالتوفيق والنجاح.

على امل اللقاء مجدّداً، منحبّك دكتور مارك.