درغام للـOTV: موقف التيار واضح نريد حكومة إصلاح من إختصاصيين من رأسها الى أسفلها

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النائب أسعد درغام للـOTV:



ــ لن نطالب بأي وزارة، ما يهمنا في هذه المرحلة إنقاذ البلد وإعادة إعمار ما تهدم، نحن سنتمنى التعاطي بمعايير موحدة مع مختلف الكتل، ولن نقبل التعامل معنا بكيدية وفي حال تم التعاطي مع أكبر تكتل نيابي بكيدية عندها لن يكون هناك حكومة.

ــ المشاركة هي بهدف الانقاذ وليس بالضرورة المشاركة في الحكومة، المطلوب من الحريري إن كان يريد تشكيل حكومة التحاور مع الجميع.

ـــ نحن غير متمسكين بأي وزارة، نحن مع المداورة وهذا الكلام سابق لأوانه، سنتكلم غدا بالمبادئ العامة.

ــ التجاذبات والنكايات السياسية لا تنقذ البلد والمطلوب خطة عمل ومقاربة مختلفة عن السابق.

ــ لو تم الاستماع الى ما قاله جبران باسيل في 13 تشرين 2019 لما وصلنا الى ما نحن عليه اليوم.

ــالمطلوب تغيير عدة العمل، أين الأموال التي أهدرت أين التبرعات والقروض؟

الرئيس الحريري وعد باجراء الاصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة، كيف سيقوم بهذا الأمر؟





ـــ إذا كان المطلوب كسر جبران باسيل فهو إنتصر قبل أن ينكسر. إعادة إنتاج نفس التركيبة قبل التسعينات دليل على هذا الأمر، موقفنا واضح وقد أكدنا مرارا وخلال تكليف مصطفى أديب أن ما يهمنا الانتاجية وانقاذ البلد ولم نضع أي شرط ولا أي مطلب.

ـــ لا وجود لخلاف داخل التيار، وانما نقاش جدي حول الكثير من الملفات، كان موقفي عدم تسمية الحريري وإنما انتظار التأليف لنحسم اذا سنعطي الثقة للحكومة .

ـــ رئيس الجمهورية عندما وصل الى الحكم تصرف على أنه بي الكل، لا يمكن لأحد أن ينكر أن الحريري هو المكون السني الأساسي في البلد ولكنه لم يتصرف على أساس الانفتاح على الجميع، ليس المفروض اقصاء المكونات الأساسية وتذكير المسيحيين بحقبة التسعينات.

ــ يجب إحترام الكتل النيابية، وتطبيق الميثاقية ووحدة المعايير، الحريري يتحاور مع مختلف الكتل: الثنائي الشيعي والحزب الاشتراكي، وحتى القومي وفرنجية ويجب التشاور مع جميع الأفرقاء.

ما رأيناه في التكليف لا يطمئن ولا يوحي أنننا ذاهبون باتجاه شراكة حقيقة، بالرغم من أن في واقع البلد الحالي في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية تتطلب تعاون الجميع.

ــ موقف التيار واضح نريد حكومة إصلاح من إختصاصيين من رأسها الى أسفلها.

ـــ اليوم انتصرت المنظومة التي حكمت البلد على مدار 30 عاما، والتي أوصلت البلد الى الانهيار، وإختفى الثوار الجدد من الساحات، ولم يبق من يطالب بالاصلاح، اليوم عاد التيار الى جذوره كما كنا وحيدين يوم 13 تشرين و7 آب، وهذا لا يزعجنا لأن الحق دائما وحده .

ـــ شاركنا في الحكم ولكن لم نكن أبدا ضمن هذه المنظومة التي حكمت وأوصلت لبنان الى هذه الحالة.

ـــ لا مشكلة شخصية بين الرئيس الحريري ورئيس التكتل جبران باسيل على الاطلاق على صعيد العمل السياسي لنا تجربة معه في الحكم، ولم تكن التجربة مشجعة على الاطلاق، نتمنى أن يتغير الآداء ـــ اليوم سنعيد قراءتنا ونظرتنا للأمور لن يكون تعاملنا مع الأطراف إن كانوا حلفاء أو خصوم كما كان في السابق.

ــ لم نحتج الى خصم لافشال الاصلاحات التي كنا نسعى لها لأن حلفاءنا تكفلوا بذلك .

ـــ عن أي إصلاح نتحدث؟ التحقيق الجنائي أفرغ من مضمونه حاكم مصرف لبنان ممنوع المس به، الاصلاح يحتاج للدخول الى الصناديق والمؤسسات وهذه محميات للأسف.