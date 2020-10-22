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باسيل عن تكليف الحريري: هذا التكليف يشوبه الضعف والنقص!

22
OCTOBER
2020
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أعلن رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل بعد لقاء تكتل “لبنان القوي” رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان التكتل لم يس احداً لرئاسة الحكومة في اطار الاستشارات النيابية.
 
وقال باسيل من قصر بعبدا: “شاركنا كتكتل دستوريا وميثاقيا في الاستشارات تلبية لدعوة الرئيس، أولا موقف التيار معروف لأنه مع حكومة إصلاح من اختصاصيين برئيسها ووزرائها وجو المبادرة الفرنسية كذلك”.
 
 
أضاف: “هذه المرة في الاستشارات أفضت الظروف إلى أن يكون هناك مرشح واحد غير اختصاصي بل سياسي بامتياز لذلك قررنا ألا نسمي أحدا وألا نسميه. موقفنا سياسي بحت وليس شخصيا، وهو نابع من اعتماد معايير واحدة في تأليف أي حكومة”.
 
وتابع: “تعرضنا لحملة من التجني وصلت إلى حد التطاول على حريتنا وهذا نوع من الترهيب السياسي والتيار لا يفرط في حقه”.
 
ورأى أن “هذا التكليف مشوب بضعف ونقص تمثيلي يتمثل بهزالة الأرقام وغياب الدعم من المكونات المسيحية الكبرى، ومن يحاول التغاضي عنه يحاول إعادتنا إلى الوصاية السورية وهذا لن يحصل”.
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