احباط عملية تهريب 13 كلغ من حشيشة الكيف في المطار.. هذا ما اعترف به الموقوف

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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

فجر تاريخ 21-10-2020، تمكّن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب حوالى /13/ كلغ. من مادة حشيشة الكيف، مخبّأة داخل "بطانة" حقيبتَي سفر، وذلك أثناء محاولة شخص مغادرة الأراضي اللبنانية، ويدعى:



س. س. (مواليد عام 1971، عراقي) بتفتيشه، عُثر بحوزته أيضاً على /2،67/غ من مادة الكوكايين.

بالتحقيق معه من قبل عناصر فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، اعترف بأنه كان متوجّهاً إلى البرازيل -عبر مطار الدوحة على الخطوط الجوية القطرية- وأنه على علاقة بشخص لبناني يُدعى: (ح. و.) مقيم في مصر، هو من أقنعه بنقل الحشيشة معه إلى البرازيل، وأنه استلم المخدرات من شقيق الشخص المذكور.

وقد أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص بحسب بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي.