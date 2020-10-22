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غرفة طوارئ الجيش قدرت جهودها. جمعية سطوح بيروت انجزت ترميم ٣٠ منزل في بيروت والعمل مستمر

22
OCTOBER
2020
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نوهت غرفة الطوارئ في بيروت التابعة للجيش اللبناني برئاسة العميد حويك بعمل و أداء جمعية سطوح بيروت الممتاز لناحية الشفافية و تنفيذ الأعمال و قد وصّفت ذلك على الصفحة الإلكترونية التابعة للغرفة: اضغط هنا
جمعية سطوح بيروت منظمة غير حكومية لا تبغى الربح، تُعنى بتقديم الخدمات الاجتماعية، ومهمتها الرئيسية مساعدة الناس (المحتاجة) ذات الوضع المعيشي والصحي الصعب من أفراد وعائلات.
 
من أهم وأبرز المحطات التي عملت عليها الجمعية خلال مسيرتها  التيليتون السنوي الذي تنظمه الجمعية عبر جمع التبرعات لحالات إنسانية وصحية حرجة على الهواء مباشرة، ويتم تنظيمه سنوياً في فترة عيدَي الميلاد ورأس السنة، وهو مستمر على التوالي منذ 7 سنوات، وتم إطلاقه أول مرة في العام 2013. 
 
هدف الجمعية عقب انفجار بيروت كان إعادة ترميم 50 منزلاً من البيوت المتضررة في بيروت المنكوبة، وهو الهدف الذي تعمل على تحقيقه بعد إنجازها لترميم أكثر من 30 منزلاً في بيروت (الرميل، مارمخايل ، الجميزة).
 
غرفة الطوارئ المتقدمة في بيروت تقدر وتفتخر بجهود كل جمعية تضع يدها بيدنا لنتضامن من أجل إعادة إعمار بيروت من جديد.
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