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الحرارة تتخطى عتبة الـ ٣٠ يوم السبت

22
OCTOBER
2020
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يؤثر طقس خريفي مستقر على لبنان مع استقرار بدرجات الحرارة اليوم لتعود وترتفع غدا وتصبح حارة يوم السبت تنيجة كتل حارة نسبياً تترافق مع رياح شرقية جافة بحيث تتخطى الحرارة عتبة الـ 30 درجة نهاراً. من جهة أخرى، ما زالت تيارات مدارية تمتد من شمال افريقيا وصولا الى شبه الحزيرة العربية تؤثر على منطقة الحوض الشرقي للمتوسط وتمنع تقدم أي منخفضات جوية ممطرة نحو منطقتنا.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الخميس :
1- الحرارة ساحلاً بين 21 و 28 درجة، بقاعا بين 11 و 29 درجة وعلى الـ 1000م بين 17 و 25 درجة
2- الأجواء قليلة السحب
3- الرياح شمالية 20 الى 40 كم/س
4- الرطوبة 60?? ساحلا
5- الضغط الجوي 1017 hpa
6- الرؤية جيدة
7- البحر منحفض الموج وحرارة سطح المياه 28 درجة.

الجمعة: خريفي مستقر قليل السحب فيما الحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : ساحل بين 21 و 30 درجة، بقاعاً بين 11 و 31 درجة وعلى الـ 1000م بين 18 و 27 درجة، تنشط رياح شمالية شرقية.

السبت : خريفي مستقر قليل السحب وحار مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة فيما الجو يصبح غائماً بعد الظهر بسحب متوسطة ومرتفعة الحرارة وتتراوح على الشكل التالي : ساحل بين 23 و 33 درجة، بقاعاً بين 11 و 32 درجة وعلى الـ 1000م بين 18 و 29 درجة، تنشط رياح شمالية شرقية.  

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