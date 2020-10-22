عناوين الصحف ليوم الخميس 22 تشرين الثاني 2020

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الأخبار: الانتخابات الأميركية: ترامب يراهن على الفوضى

الحريري يُطلق معركة كسر باسيل

«خفض» سعر الصرف: هدية سلامة لرئيس «المستقبل»







نداء الوطن: مصدر فرنسي لـ"نداء الوطن": العرقلات يجب أن تتوقف ولبنان لم يعد يحتمل

عون يتوعّد الحريري: إنتظرني عند التأليف



الديار: العهد ومجلس النواب والحكومات أوصلوا لبنان الى الانهيار والتحقيق الجنائي يجب أن يبدأ في وزارات «الصفقات بالتراضي»

عون: رفعوا المتاريس بوجهي لمنع تمكيني من أي مشروع إصلاحي بمجرّد أنه نابع من قناعاتي ونهجي

وزير خارجية فرنسا: اذا لم يتم تأليف الحكومة بسرعة فالمركب اللبناني سيغرق

اللواء: عون يضع عربة التأليف قبل التكليف: فشل الإصلاح مسؤولية الحريري؟

ضغوطات متبادلة لتقليص عدد المسمِّين.. وورقة الشارع لإضعاف المسار الدستوري

النهار: عون يشعل معركة التعايش مع الحريري "العائد"



الجمهورية: الصدام المتظر: كيف ستولد الحكومة؟

the daily star: Aoun seeks major role in govt formation



l'orient le jour: Aoun ouvre tôt le bal des tractations