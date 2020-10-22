أسرار الصحف ليوم الخميس 22 تشرين الثاني 2020

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الأخبار: علم وخبر

قطار التمديد ينطلق في الجيش!

بعد إحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية، تعاقدت قيادة الجيش مع العميد وسيم الحلبي، «رئيس مكتب قائد الجيش»، بصفة مستشار مدني. وأتى هذا الإجراء «التمديدي»، في سياق الترويج للتمديد للعميد طوني منصور، مديراً للمخابرات، بعد إحالته على التقاعد في الشهر الأخير من العام الجاري. ويُفضّل قائد الجيش العماد جوزف عون التمديد لمنصور، بـ«استدعائه من الاحتياط»، لكونه من فريق عمله اللصيق، ولم تشب علاقتهما أي شائبة طوال السنوات الثلاث الماضية. ويلقى هذا التوجه تأييداً من الأميركيين، بشقّيهما - الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) - لما لمنصور من علاقة مميزة بهما. ويحتاج التمديد لمنصور إلى توقيع وزير الدفاع، فضلاً عن الموافقة السياسية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وحتى ما قبل شهر، كان رئيس الجمهورية متمسّكاً بعدم التمديد لمنصور، إلا أن قائد الجيش ومدير المخابرات لا يزالان يراهنان على إمكان إقناعه بالتمديد. وقد أدرِج اسم منصور على الجدول الخاص بالضباط الذين سيُحالون على التقاعد قريباً.



خلية كفتون... أخطر من «نهر البارد»!

يستمر فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي في توقيف أفراد يُشتبه في انتمائهم إلى خلية تنظيم «داعش» التي باتت تُعرف بـ«خلية كفتون»، والتي خاضت القوة الضاربة في الفرع معركة معها في وادي خالد (عكار) ليل 26-27 أيلول الماضي، إضافة إلى هجوم احد انتحارييها على مقر للجيش في عرمان (المنية) في الليلة نفسها، ومقتله بعد استشهاد عسكريين. وأكّد مسؤول أمني رفيع المستوى أن أمير الخلية الذي قُتل في معركة وادي خالد مع ثمانية من مبايعيه، كان يعدّ العدة لاستقطاب مئات المقاتلين، لا الاكتفاء بعدد قليل من الأفراد لتنفيذ عمليات أمنية. وأكّد المسؤول الأمني أن ما أظهرته التحقيقات، ولا سيما تلك التي يجريها فرع المعلومات، كشف عن مخطط عسكري كبير لتنظيم «داعش»، لا مخطط أمني وحسب. ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية لم تكن على دراية بما يجري التخطيط له، وأن ما أدى إلى كشف هذا المخطط هو جريمة بلدة كفتون (الكورة) يوم 21 آب، عندما تصدّى عدد من أبناء البلدة لأفراد من الخلية، ما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء. وأكّد المسؤول الأمني أن ما كان يجري التخطيط له هو أكبر ممّا شهدته منطقة الشمال عام 2007، وأدى إلى اندلاع معركة نهر البارد بين الجيش وجماعة «فتح الإسلام»!



اللواء: أسرار

همس

نصح مرجع كبير باتباع الوسائل الدستورية في مقاربة ملف خلافي واسع ومعقد.



غمز

لم ينتهِ «الدوار الخلافي» داخل حزب عقائدي، على الرغم من الانتخابات، والحديث عن حسم لغير مصلحته إقليمياً.



لغز

يواجه قطب نيابي إحراجاً حقيقياً تجاه الموقف الذي يتعين عليه اتخاذه، في ظل ميوله ومصالحه.



نداء الوطن: خفايا

ينتظر المعنيون في قطاع الاتصالات نتيجة الجمعية العمومية لشركة "أم تي سي" التي تعقد غداً الجمعة لنقل الموظفين الى "ميك 2" ودفع المتوجبات (على نحو مخالف لقانون موازنة 2020)، ويتساءلون عن طبيعة الاتفاق الذي حصل مع شركة "زين" لتسليم الادارة الى وزارة الاتصالات.

يشكو عدد من المدراء العامين من ان الوزير الوصي الذي يتولى وزارة اساسية يعتمد توزيعاً غير عادل للعائدات على المؤسسات حيث يذهب الدعم الى المؤسسات الموجودة تحت سيطرة فريقه السياسي.

الجمهورية: أسرار



تعذر إيجاد سرير واحد شاغر!

بلغت قدرة المستشفيات على استقبال مرضى كورونا حدها الأقصى، وأصبح متعذراً إيجاد سرير واحد شاغر في لبنان.

ضرورة اتخاذ تدابير الحيطة والحذر

ألغى سفير دولة عربية لقاءاته بضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر لأكثر من سبب يتصل بمجريات المرحلة المقبلة.

نية مرجع كبير تقديم إستقالته؟

سئل قطب نيابي عن صحة ما تردّد عن نية مرجع كبير تقديم إستقالته، فقال: يمكن أن أصدق ذلك إن كانت الشمس تشرق من الغرب.