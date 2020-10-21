ميشال حايك في توقعات جديدة... وهذا ما قاله عن سعر الدولار

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أطلّ ميشال حايك عبر قناة "الجديد" مع الإعلامي نيشان، في "حوار من نوع آخر" وخلال المقابلة كشف حايك عن عدة توقعات جديدة وأبرزها أن الدولار سيصبح متوافراً وطازجاً ومعروضاً بسعر مقبول لدرجة أن المواطنين سيتمكنون من شرائه من "سوق الأحد".

كما توقّع حايك أنّ أموال اللبنانيين "ستعود كما اختفت".

وقال: "نحن في جهنّم منذ سنة، والآن أصبحنا في طريق العودة منها، وما نحتاجه بعد هو سنة تقريباً".

وتوقّع ميشال حايك أن يقع انفجار ثان بعد انفجار المرفأ. وقال: : "ستشهد ورشة انفجاراً جديداً، وستُكشَف هوية "معلّم التلحيم" لأنّه يعمل في الورشة".

وأشار ميشال حايك أن لبنان في طريق العودة من جهنم، كما تطرّق في توقّع آخر إلى منطقة كسروان حيث أشار إلى أنها ستكون محوراً لأحداث معينة.