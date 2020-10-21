بالفيديو - "بعد ٣٠ عاماً وللمرّة الأولى"... تمارا داني شمعون تطلّ الى العلن مع ريكاردو كرم!

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نشر الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم على حسابته عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً قديمة لطفلة تليها صورة خلف الكواليس لمقابلة لا تبدو معالمها واضحة.

ورجح روّاد مواقع التواصل أن تكون "تمارا" الإبنة الصغرى لرئيس حزب الوطنيين الأحرار المغدور داني شمعون والتي لم تظهر حتى اليوم على الإعلام.

وبالفعل، أكّد الإعلامي ريكاردو كرم هذا الأمر معلناً أنه حاور "تمارا" الناجية من مجزرة إغتيال عائلتها تمارا شمعون منذ 30 عاماً.

وفي التفاصيل، أطلّت تمارا من منزل والدها الراحل في فقرا، واشارت في سياق الحديث أنها استطاعت أن تتعرف على أفراد عائلتها المغدورين وذلك افتراضياً من خلال مشاهدة أفلام الفيديو التي تحتوي على تسجيلات لعائلتها وهم ينبضون حياةً وسعادةً.

وأكّدت تمارا أن الانتقام لن يعيد لها عائلتها بل سوف يضعها في مستوى المجرمين الذين خططوا لهذه الجريمة.

وقالت "كلنا حزينون ونشعر بالإهانة لما يحدث في بلادنا، ولهذا لا يجب أن نتوقف عن الحديث عنه، ربما بقليل من الأمل سيتوقف الماضي عن تكرار نفسه وستتغير الأمور في سبيل الخير والإيجابية، لكنني أعتقد أيضاً أن التغيير يبدأ مع ذاتنا."

وأضافت "منذ عام استيقظ ضمير الشباب وآمل حقاً ألا يزداد الوضع سوءاً حتى لا يفقد هؤلاء الشباب ما بقي من أمل."

المقابلة نشرت كاملة على قناة اليوتيوب الخاصة بريكاردو كرم ويمكنكم مشاهدتها حصرياً عبر موقع tayyar.org.