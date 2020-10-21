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حلّ عضو تكتل لبنان القوي النائب ادكار طرابلسي ضيفاً على برنامج "بانوراما اليوم" عبر قناة المنار، وفي ما يلي أبرز ما قاله النائب طرابلسي:



- الرئيس عون لم يأت الى لبنان ليكون رئيساً بل أتى من اجل تحقيق أمرين: التحرير والتحرر .

- التحرير تمّ أمّا في موضوع مكافحة الفساد فالرئيس عون اصطدم بعدة معوقات .

- الرئيس عون ليس باش كاتباً يقتصر دوره على التوقيع بل هو بحسب الدستور شريك بتشكيل الحكومة ويتم التشكيل بالاتفاق معه.

- من الواضح أن الرئيس الحريري قال بوضوح أن خطه مقفل ولا يتناقش مع أحد.

- عندما شعر الحريري أن جنبلاط قد يكون عقبة تكلم معه مباشرة وتكلم مع بري وحردان فمن البديهي أن يتكلم مع الجميع ولا يمكنه أن لا يتكلم مع أحدهم ثم يطلب المساعدة في التأليف.

- رحلة الحريري لن تكون سهلة .

- حتى نقتنع بوعود الحريري يجب ان يكون هناك شراكة في صناعة الحكومة والقرار، وهذه الأشهر الستة مفصلية ولا يمكننا اهدار الوقت.

- من المفترض ممن يريد أن يكون رئيس حكومة بهذا الظرف أن يجمع أكبر عدد من القوى السياسية حوله ليكونوا شركاء أقوياء.

- نحن لا نسعى ككتلة إلى الدخول إلى الحكومة بل ما يهمنا هو نهوض البلد .

- كنت افضّل أن يكون هناك عدة مرشحين لرئاسة الحكومة .

- نحن نسأل ماذا تغيّر بشخص الحريري وأدائه وفلسفته السياسية والاقتصادية وما هي خطته للتعامل مع المستحقات الكبيرة المقبلة علماً أنه كان رئيساً للحكومة واستقال.

- الطائفة السنّية فيها الكثير من الكبار ونتمنى للرئيس الحريري أن يكون من هؤلاء الكبار ولكن من يريد ان يلعب دورا كبيرا عليه أن يتصرف بطريقة مختلفة.

- فخامة الرئيس سيتكلم عن وحدة المعايير وهو لن يوقّع اذا لم يتم احترام هذه المعايير.