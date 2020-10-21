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إطلاق نار ووابل من الحجارة على القوى الامنية... ماذا حصل في طرابلس؟

21
OCTOBER
2020
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صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:

بتاريخ اليوم 21/10/2020، وأثناء توجّه قوة من قطعات سرية طرابلس في وحدة الدرك الإقليمي لإزالة مخالفة بناء في محلة الميناء حي الرملة، وهي كناية عن إشادة شقة في الطبقة السابعة مسقوفة بألواح من التوتية دون أعمدة والعائدة للمدعوين (ش. ر.، وهـ. ر.). ولدى وصول القوة إلى مكان المخالفة ومحاولتها الدخول إلى المبنى، تعرّضت لإطلاق نار من عدة جهات من قبل مجهولين بواسطة مسدسات حربية وبوابل من الحجارة، وكذلك أحجار الخفان من الأبنية المجاورة ومن الأشخاص الموجودين في محيط البناء الكائن فيه المخالفة، والذي بلغ عددهم أكثر من /100/ شخص من الفتيان والنساء والرجال.

وبعد إصابة عنصرين من القوة وتعرّض ثلاث آليات عسكرية لأضرار من جراء رمي الحجارة، وعند الاستمرار بالاعتداء على العناصر، أعطى آمر القوة الأمر بإطلاق النار في الهواء لتأمين خروجهم من المكان، ولم ينتج عن الحادث أية إصابات في صفوف المدنيين.

إن الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثّق اللحظات الأخيرة في خلال خروج العناصر من المحلة، خلال الاعتداءات التي تعرّضوا لها والتي دامت حوالى /20/دقيقة.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ لتوقيف المعتدين.

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