لقاء نواب تكتل لبنان القوي مع وزير الصحة حمد حسن

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استكمل وفد تكتل لبنان القوي جولته على المسؤولين لمتابعة تداعيات انفجار المرفأ ووضعهم في جو اقتراحات القوانين التي قدمها التكتل الى مجلس النواب وتلك التي أقرت.

واليوم التقى النواب نقولا صحناوي، اغوب ترزيان والكسي ماطوسيان وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن وطلب الوفد من الوزير الاسراع في اصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقوانين التي اقرت في جلسة مجلس النواب التشريعية الاخيرة وكذلك تابع موضوع المساعدات والهبات المقدمة من الخارج الى المستوصفات والمستشفيات بالاضاقة الى تداعيات فيروس كورونا