وهبي يتحرك بعد إخبار من "الأخبار" عن "اسرائيليون ينشطون بغطاء دبلوماسي لبناني"

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صدر عن مكتب وزير الخارجية والمغتربين ما يلي:

عطفاً على المقال الذي ورد في جريدة "الاخبار" بتاريخ اليوم الاربعاء ٢١ تشرين الاول ٢٠٢٠ تحت عنوان

"اسرائيليون ينشطون بغطاء دبلوماسي لبناني"، خاطبت وزارة الخارجية والمغتربين، السلطات القضائية اللبنانية المختصة وطلبت منها اتخاذ الاجراءات القضائية المناسبة حول ما ورد في المقال المذكور بالسرعة المرجوة .

كما قامت الوزارة بالطلب الى سفارات لبنان المعنية ايداعها تقارير فورية تبيّن كافة المعلومات والوقائع والمستندات المتعلقة بما ورد في المقال المشار اليه.