قوى الامن تكشف جديد حالات كورونا في السجون... حالة وفاة بين المصابين!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:



1- في إطار متابعة حالات فيروس كورونا في سجن رومية المركزي، تم تشخيص /445/ حالة إيجابية، بعد اجراء /1514/ فحصا (PCR) للنزلاء لغاية تاريخه.



وصلت حالات الشفاء إلى /381/ سجينا، ولا تزال حالة واحدة في المستشفى قيد المعالجة.



2 - أما في سجن زحلة، جميع النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعددهم /235/ تماثلوا للشفاء، ولا توجد اية حالة تعالج في المستشفى.





3 - وبعد اجراء فحوصات (PCR Tests) لـ:/49/ سجينا في سجن البترون، تبيّن وجود /20/ حالة إيجابية.

/118/ سجينا في نظارة قصر عدل بيروت، تبين وجود /14/ حالة إيجابية.



4- كما هناك حالة واحدة في كل من سجن دوما ونظارة قصر عدل النبطية.



تجدر الملاحظة إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة وقيد المتابعة الصحية.



5- بتاريخ 10-10-2020، ادخل السجين (غ. د.، مواليد عام 1951) الى المستشفى للمعالجة.

وبعد ان شعر بالتحسن طلب مرات عدة اعتبارا من 15 الجاري العودة الى السجن على مسؤوليته الشخصية، ولكن إدارة قوى الامن كانت تقنعه في كل مرة بخطورة قراره، وبالبقاء في المستشفى لحين تحسن وضعه، نظرا لكبر عمره واصابته بأمراض في القلب، الضغط، وقصور في التنفس نتيجة التدخين المزمن. تدهور وضعه الصحي صباح 20-10-2020 وادخل العناية الفائقة، وما لبث أن فارق الحياة.



نذكِّر بأن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزة في السجون، إضافة إلى ذلك يمكن لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق messenger على حساب Facebook العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحية، إذا اقتضت الحاجة".