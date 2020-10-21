اقفال مديرية الاشغال في زحلة... من الغد حتى هذا التاريخ

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أصدر محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده، قرارا قضى بإقفال المديرية الإقليمية للاشغال في البقاع ومركزها في سرايا زحلة ، بدءا من يوم غد الخميس 22 تشرين اول وحتى صباح الثلثاء المقبل في 27 منه، بعد ثبوت إصابة ايجابية لموظفة من المديرية المذكورة بفيروس "كورونا".



وأوعز المحافظ ابو جوده الى رئيس مصلحة الصحة في البقاع الدكتور غسان زلاقط "متابعة موضوع اجراء فحوص ال"PCR" لجميع موظفي مديرية الاشغال المذكورة، وجميع المخالطين، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، على ان يتم لاحقا اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج الفحوص".