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"لو قمت انا بهذه الخطوة لجعلتموني طرفاً".. هذا ما كشفه الرئيس عون في دردشة مع الصحافيين

21
OCTOBER
2020
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كشف رئيس الجمهورية ميشال عون أن” أصدقاء للطرفين قاموا بمبادرات بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، معتبرا “أنني لو قمت انا بهذه الخطوة لجعلتموني طرفاً”.

وفي دردشة مع الصحافيين بعد كلمته، أشار إلى أنه “بعد كلامي اليوم كل من سيقف في وجه الاصلاح ومكافحة الفساد سنواجهه من الان وصاعدا”.

وفي الموضوع الحكومي، أكد الرئيس عون أنه “ليس عندي فيتو على أحد ولم أحدد شكل الحكومة العتيدة لكن ما نسعى اليه تحقيق الاصلاحات”.

وأعلن في هذا الإطار “أنني سأدعو بعد تشكيل الحكومة الى اجتماع للبحث بالاستراتيجية الدفاعية ومواضيع اخرى”.

وأضاف:  لا التشريع بيدي ولا التنفيذ بيدي وأكثر من هذا ماذا يمكن ان اقول الجميع يحاسبني انا.

وقال: ذكرت في إفطار العام الماضي بحضور رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والجميع انه اذا لم ينتبه اللبنانيون سنخسر كل الامتيازات وانا لا التشريع بيدي ولا التنفيذ، فماذا اقول اكثر من ذلك فيما كل العالم تحاسبني على العهد.

 
 
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