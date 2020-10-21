كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية. وجاء في النشرة الاتي:



طقس خريفي مستقر نسبيا وجاف يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.



المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الأول على الساحل: من 21 الى 29 درجة مئوية في الظل.

الأربعاء: قليل الغيوم يتحول مساء الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.



الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي وطفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية.



السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة.

- الحرارة على الساحل من 20 الى 29 درجة، فوق الجبال من 16 الى 30 درجة، في الداخل من 15 الى 33 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية - غربية إلى شمالية - شرقية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و40 كم/س.

- الانقشاع: متوسط.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و60 %.

- حال البحر: معتدل، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,47 ساعة غروب الشمس: 17,58