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كتلة لاهبة نحو لبنان .. والحرارة ستلامس 38 درجة!

21
OCTOBER
2020
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية إلى ان طقسا حارا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، في حين تشهد القارة الاوروبية تيارات قطبية من المنتظر ان تؤثر على المنطقة خلال نهاية الاسبوع فتتراجع درجات الحرارة وتصبح ضمن معدلاتها، لكن ما يحدث بين مصر والسودان وغرب المملكة السعودية، هو نشاط جديد لمنخفض البحر الأحمر الذي تراجعت قيم ضغطه نحو 1003hpa الأمر الذي سيمدد كتلة لاهبة نحو لبنان وسوريا وفلسطين والاردن بين الجمعة وظهر الأحد فترفع درجات الحرارة نحو 38 درجة بقاعاً و 34/35 ساحلاً، وذلك بفعل الرياح الجنوبية من سيناء والجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة العربية.

طقس لبنان ليوم الخميس، مشمس ودافئ قليل الغيوم

يومان من اللهيب نحو لبنان وتعتبر هذه الموجة السريعة هي الثامنة لهذا الموسم التي تسجل رقماً قياسيا يتخطى 36 درجة.

الحرارة على الساحل: 31/33 درجة تنخفض ليلاً الى 25

في البقاع: 33 درجة نهاراً وتنخفض ليلاً الى 18

على الجبال 1200 متر: 27 نهاراً و 19 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 26 نهاراً و 15 ليلا

الرياح: شمالية الى شمالية غربية ساخنة سرعتها بين 10 و 40 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1014hpa

الرطوبة: 80% ساحلاً و 60% بقاعاً

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