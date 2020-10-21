مؤتمر اونلاين لدعم شباب لبنان لتخطي ازماته I WILL SURVIVE‎

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ينظم تحالف من 20مؤسسة تعنى بالمجالات الرقمية وريادة الاعمال وتمكين الشباب في لبنان مؤتمرا" مصغرا" تحت عنوان "I Will Survive"

السبت 24 تشرين الاول من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر حتى السابعة والتصف مساء سيبث بشكل مباشر ومجاني عبر تطبيق زووم و فايسبوك لايف.

يهدف المؤتمر لدعم الشباب في لبنان لمواجهة الأزمات المتعددة، الاقتصادية منها, كما جائحة كورونا، وتبعات إنفجار بيروت, سيستضيف المؤتمر 6 خبراء في مجالات متعددة حول مصادر الدخل عبر الانترنت.

سيتكلم المتحدثون وغالبيتهم من الخبراء في مجالاتهم عن 6 مصادر للدخل عبر الانترنت وهي:

Drop shipping - Online Stores, Affiliate Marketing, Social Media Monetization, Online Freelancing –

Online Entrepreneurship.

ولعل القاسم المشترك بين مصادر الدخل هذه (كونها جميعها أونلاين) مع إجراءات السلامة المتعلقة بجائحة كورونا.

المؤتمر من تنفيذ شركة

QUAD DIGITAL MEDIA

التي سبق لها ان نفذت برنامجين منفصلين هذا العام عن مصادر الدخل عبر الانترنت:

بعد عقد المؤتمر المصغر، تطمح كواد والتحالف، برعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال، لتنفيذ برنامج متكامل مؤلف من 300 ساعة تدريبية مطلع العالم المقبل يغطي مصادر الدخل الستة عبر الانترنت لمساعدة الشباب للانتقال لمرحلة متقدمة في هذا المجال.

لتسجيل الحضور:

http://IWillSurvive.me

Hussein Zeid

+9613399474

للتواصل اعلاميا" 03708052