البستاني: التكتل سيمتنع عن التسمية في الإستشارات يوم الخميس

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أعلن عضو تكتّل لبنان القوي، النائب الدكتور فريد البستاني في حديث لصحيفة الأنباء الإلكترونية صباح اليوم أن "التكتل سيمتنع عن التسمية في الإستشارات يوم الخميس"، نافياً علمه بأي إتصالات سياسية تجري على خط التكليف أو التأليف في هذا الوقت.

وفي إتصالٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، أشار البستاني إلى "إحتمال تشكيل حكومة سياسية، لافتاً إلى أن "التيار الوطني الحر" يصرّ على شرطٍ أساسيٍ يتمثّل بالالتزام بالمبادرة الفرنسية، وعندها لا مانع لديه بالحكومة".

أما في ما خصّ المشاركة، قال: "فالتيار لم يحسم أمره بعد في هذا الخصوص، لأن الموضوع ليس فقط المشاركة، بل هو موقفٌ مرتبط بالمبادئ".

وفي حال كانت حكومة تكنوقراط، أكّد البستاني بأن "التيّار يُصر في هذه الحالة على أن تكون الحكومة بكاملها تكنوقراط، والحريري ليس كذلك".

وإعتبر أن "كتلة لبنان القوي هي الأكبر في المجلس، ولا يمكن تخطّيها".