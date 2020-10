عناوين الصحف ليوم الأربعاء 21 تشرين الأول 2020

A + A -

الأخبار: لا أدوية لمريضات السرطان

موقف عالي السقف لعون اليوم: هل يُسحَب الغطاء عن الحريري؟

إسرائيليون ينشطون بغطاء دبلوماسي لبناني





الديار: ترقّب لكلمة عون اليوم... الصراع بين باسيل والحريري على أشده

التكليف قد يمرّ أما التأليف فمساره شاق ومحفوف بالعقد



نداء الوطن: دعم روسي للحكومة و"معراب" متأكّدة من فشل الـ"التريو"

عون يوجِّه رسالة "خارجة عن المألوف" و"8 آذار" تُشجّع "التكليف" الهزيل





اللواء: كلمة عون اليوم: ميثاقية الدستور أم مغامرة الشغور؟

المجلس يملأ فراغ المستقيلين بلا حكومة.. وجنبلاط يترحم على أنور خوجا



النهار: عون يستبق تكليف الحريري برسالة "غير مألوفة"



الجمهورية: عون لمواجهة محاولي إنهاء العهد

الحريري- جنبلاط: العلاقة "المشفرة"

البناء: تشكيل هيئات المجلس بعد الاستقالات… أبو الحسن لهيئة المكتب والبستاني لرئاسة الاقتصاد

عون يتكلّم اليوم لفتح طريق التكليف... واستبعاد تأجيل جديد للاستشارات / الحريري الخميس رئيساً مكلفاً بـ 65 صوتاً دون حزب الله والتيار الحر

the daily star: Hariri to be named PM, but govt formation tough

l'orient le jour: Quand le pouvoir policier multiplie les dérives