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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 21 تشرين الأول 2020

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الأخبار: لا أدوية لمريضات السرطان

موقف عالي السقف لعون اليوم: هل يُسحَب الغطاء عن الحريري؟

إسرائيليون ينشطون بغطاء دبلوماسي لبناني

 

 

 

 

الديار: ترقّب لكلمة عون اليوم... الصراع بين باسيل والحريري على أشده
التكليف قد يمرّ أما التأليف فمساره شاق ومحفوف بالعقد

 

 

 

 


نداء الوطن: دعم روسي للحكومة و"معراب" متأكّدة من فشل الـ"التريو"
عون يوجِّه رسالة "خارجة عن المألوف" و"8 آذار" تُشجّع "التكليف" الهزيل

 

 

 



اللواء: كلمة عون اليوم: ميثاقية الدستور أم مغامرة الشغور؟
المجلس يملأ فراغ المستقيلين بلا حكومة.. وجنبلاط يترحم على أنور خوجا

 

 

 


النهار: عون يستبق تكليف الحريري برسالة "غير مألوفة"

 

 

 


الجمهورية: عون لمواجهة محاولي إنهاء العهد

الحريري- جنبلاط: العلاقة "المشفرة"

 

 

 

البناء: تشكيل هيئات المجلس بعد الاستقالات… أبو الحسن لهيئة المكتب والبستاني لرئاسة الاقتصاد
عون يتكلّم اليوم لفتح طريق التكليف... واستبعاد تأجيل جديد للاستشارات / الحريري الخميس رئيساً مكلفاً بـ 65 صوتاً دون حزب الله والتيار الحر

 

 

 

 

the daily star: Hariri to be named PM, but govt formation tough

 

 

 

 

l'orient le jour: Quand le pouvoir policier multiplie les dérives

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