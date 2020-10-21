عناوين الصحف ليوم الأربعاء 21 تشرين الأول 2020

الأخبار: لا أدوية لمريضات السرطان
موقف عالي السقف لعون اليوم: هل يُسحَب الغطاء عن الحريري؟
إسرائيليون ينشطون بغطاء دبلوماسي لبناني
الديار: ترقّب لكلمة عون اليوم... الصراع بين باسيل والحريري على أشده
التكليف قد يمرّ أما التأليف فمساره شاق ومحفوف بالعقد
نداء الوطن: دعم روسي للحكومة و"معراب" متأكّدة من فشل الـ"التريو"
عون يوجِّه رسالة "خارجة عن المألوف" و"8 آذار" تُشجّع "التكليف" الهزيل
اللواء: كلمة عون اليوم: ميثاقية الدستور أم مغامرة الشغور؟
المجلس يملأ فراغ المستقيلين بلا حكومة.. وجنبلاط يترحم على أنور خوجا
النهار: عون يستبق تكليف الحريري برسالة "غير مألوفة"
الجمهورية: عون لمواجهة محاولي إنهاء العهد
الحريري- جنبلاط: العلاقة "المشفرة"
البناء: تشكيل هيئات المجلس بعد الاستقالات… أبو الحسن لهيئة المكتب والبستاني لرئاسة الاقتصاد
عون يتكلّم اليوم لفتح طريق التكليف... واستبعاد تأجيل جديد للاستشارات / الحريري الخميس رئيساً مكلفاً بـ 65 صوتاً دون حزب الله والتيار الحر
the daily star: Hariri to be named PM, but govt formation tough
l'orient le jour: Quand le pouvoir policier multiplie les dérives