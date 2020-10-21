أسرار الصحف ليوم الأربعاء 21 تشرين الأول 2020

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اللواء: أسرار

همس

سعى مستشار قطب سياسي إلى معرفة ما توصلت إليه اتصالات عاصمة كبرى، قبل موعد الاستحقاق التكليفي.



غمز

يكاد أحد الوزيرين اللذين لحقت بهما العقوبات الأميركية، ان يتوارى عن الأنظار والانشطة العامة!



لغز

وزير وحزبي سابق، لا يتوقع ان يوقع رئيس الجمهورية مرسوم لا تتمثل فيه «الثنائية المسيحية» القوية في الحكومة؟



نداء الوطن: خفايا

ابلغ حزب سياسي عتبه على رئيس تيار سياسي ومرشح رئاسي لاصراره على تمايزه في ملف العقوبات التي طاولت احد الوزراء المحسوبين عليه بحيث حرص على تبيان ان هذه العقوبات لا تمسه مباشرة.

علم أن مرجعاً بارزاً تواصل مع وزير سابق في محاولة للاتفاق على مرشح مشترك لرئاسة الحكومة لكن قيادة الحزب الذي ينتمي إليه الوزير قطعت الطريق على المحاولة.

يسعى عدد من النواب المستقلين الى اعادة تفعيل العمل لاقامة جبهة سياسية يشكلون نواتها لتتعامل مع الاستحقاقات المقبلة.

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال سفير أوروبي في بيروت إن الخاسر الأكبر من إصابة اللواء عباس إبراهيم بكورونا هو مشروع التفاهم الداخلي الذي كان يُعدّ له في زياراته وينتظر عودته للبدء بالتحرّك على أساسه، والذي كان سيسهل عملية تكليف الرئيس سعد الحريري وتشكيل حكومة برئاسته برضى الجميع.

كواليس

قال مسؤول روسي بارز إن اشتراك واشنطن في إنتاج حل سياسي لأزمة القوقاز سيجعل من موضوع الانسحاب الأميركي من أذربيجان موضوعاً من مواضيع هذا الحل بدلاً من أن يتحول الوجود الأميركي إلى سبب لتصعيد الحرب، ولذلك ستشجع موسكو شراكة واشنطن في الحل السياسي.