"بعد ٣٠ سنة وللمرّة الأولى" ... ريكاردو كرم يكشف: تمارا داني شمعون الى العلن!

نشر الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم مساء الإثنين على منصات التواصل الإجتماعي صوراً قديمة لطفلة تليها صورة خلف الكواليس لمقابلة تتم مع أنسة لم تبدو معالمها واضحة. كتب ريكاردو كرم مع هذه الصور نص يقول

"٢١ أكتوبر ... بعد ٣٠ سنة ... للمرّة الأولى ..." ودعى جمهوره للانضمام إلى قناة اليوتيوب الخاصة به.

علق الكثيرون على هذا المنشور الذي لم يذكر إسم الضيفة ورجحوا على أن تكون إبنة رئيس حزب الوطنيين الأحرار داني كميل شمعون الصغرى تمارا شمعون التي لم تظهر حتى اليوم على الإعلام.

قام كرم بنشر صور حصرية لداني كميل شمعون مع أطفاله وزوجته الليلة مؤكداً التساؤلات التي دارت حول منشوره السابق. أرفق منشوره بصورة لإبنة داني شمعون الصغرى تمارا ألتقطت لها خلال المقابلة التي ستنشر غداً الأربعاء، الذكرى الثلاثون لاستشهاد عائلتها، على قناة اليوتيوب الخاصة به.

وعاد كرم ونشر عبر حسابه الخاص على فيسبوك تعليقاً جاء فيه:

في ٢١ أكتوبر من العام ١٩٩٠ ، قُتل داني شمعون وزوجته إنغريد وولداهما طارق (٧ سنوات) وجوليان (٥ سنوات) بوحشية في شقتهم في بعبدا.

الناجية الوحيدة من تلك المجزرة كانت ابنتهما تمارا البالغة من العمر ٩ أشهر بعد أن خبّأتها الخادمة في الخزانة.

عاشت تمارا مع جدتها الألمانية وخالتها كارولين في عائلة أغدقت عليها الكثير من الحب.

تبلغ تمارا اليوم ٣٠ سنة من العمر ...

للمرّة الأولى، وفي الذكرى الثلاثين لهذه المجزرة، تفتح قلبها وتتحدّث.

تمارا داني شمعون للمرّة الأولى ...

On 21 October 1990, Dany Chamoun, along with his wife Ingrid and their two sons, Tarek (7) and Julian (5), were savagely murdered in their apartment in Baabda.

The only survivor to that massacre was their 9 months old baby daughter Tamara.

Tamara has lived with her German grand-mother and her aunt Caroline in a warm home where she was nurtured with so much love.

She is 30 years old today…

For the first time, and 30 years after the assassination, she opens up.

Tamara Dany Chamoun for the first time...

