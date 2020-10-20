living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"بعد ٣٠ سنة وللمرّة الأولى" ... ريكاردو كرم يكشف: تمارا داني شمعون الى العلن!

20
OCTOBER
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشر الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم مساء الإثنين على منصات التواصل الإجتماعي صوراً قديمة لطفلة تليها صورة خلف الكواليس لمقابلة تتم مع أنسة لم تبدو معالمها واضحة. كتب ريكاردو كرم مع هذه الصور نص يقول

"٢١ أكتوبر ... بعد ٣٠ سنة ... للمرّة الأولى ..." ودعى جمهوره للانضمام إلى قناة اليوتيوب الخاصة به.
www.youtube.com/user/RicardoKaramchannel

علق الكثيرون على هذا المنشور الذي لم يذكر إسم الضيفة ورجحوا على أن تكون إبنة رئيس حزب الوطنيين الأحرار داني كميل شمعون الصغرى تمارا شمعون التي لم تظهر حتى اليوم على الإعلام.
قام كرم بنشر صور حصرية لداني كميل شمعون مع أطفاله وزوجته الليلة مؤكداً التساؤلات التي دارت حول منشوره السابق. أرفق منشوره بصورة لإبنة داني شمعون الصغرى تمارا ألتقطت لها خلال المقابلة التي ستنشر غداً الأربعاء، الذكرى الثلاثون لاستشهاد عائلتها، على قناة اليوتيوب الخاصة به.

 

وعاد كرم ونشر عبر حسابه الخاص على فيسبوك تعليقاً جاء فيه:

في ٢١ أكتوبر من العام ١٩٩٠ ، قُتل داني شمعون وزوجته إنغريد وولداهما طارق (٧ سنوات) وجوليان (٥ سنوات) بوحشية في شقتهم في بعبدا.
الناجية الوحيدة من تلك المجزرة كانت ابنتهما تمارا البالغة من العمر ٩ أشهر بعد أن خبّأتها الخادمة في الخزانة.
عاشت تمارا مع جدتها الألمانية وخالتها كارولين في عائلة أغدقت عليها الكثير من الحب.
تبلغ تمارا اليوم ٣٠ سنة من العمر ...
للمرّة الأولى، وفي الذكرى الثلاثين لهذه المجزرة، تفتح قلبها وتتحدّث.
تمارا داني شمعون للمرّة الأولى ...
ترقبّوها على قناة اليوتيوب الخاصة بي.

للانضمام إلى القناة، اضغطوا على الرابط الموجود في التعليق الأوّل.

On 21 October 1990, Dany Chamoun, along with his wife Ingrid and their two sons, Tarek (7) and Julian (5), were savagely murdered in their apartment in Baabda.
The only survivor to that massacre was their 9 months old baby daughter Tamara.
Tamara has lived with her German grand-mother and her aunt Caroline in a warm home where she was nurtured with so much love.
She is 30 years old today…
For the first time, and 30 years after the assassination, she opens up.
Tamara Dany Chamoun for the first time...
Stayed tuned for her on my YouTube channel.

Subscribe to my channel by clicking on the link in the first comment.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout