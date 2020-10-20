حمدان: ..هيدا إخبار يا ريّس علي ابراهيم اذا بيمشي من ضمن الصلاحيات القضائية لسعادتكم في صون مال اللبنانيين

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كتب العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:

‏يا ريّس علي ابراهيم المدعي العام المالي المؤتمن على حماية المال العام ومال المواطنين اللبنانيين قضائياً ..

كارتيل الصرافين المدارين من طغمة فيدرالية المذاهب والطوائف الحاكمة بيصدر تسعيرة يومية بالاعلام تحت بيرق نقابة الصرافين، بتسعّر الدولار الأميركي ب٣٨٠٠ ل.ل او حوالي هالسعر..

‏بيروح الشعب المشحّر المعتّر ليصرّف، بيتفاجأ بعصابة الكارتيل نفسها المدارة من كبار القوم والمنتشرة تحت انظار كل الناس بيصرفولهم ب٨٥٠٠ ل.ل، طلوع او نزول حسب الواقع السياسي ومتطلباته بصعود او نزول الدولار الاميركي وتداعياته ..

هيدا إخبار يا ريّس علي اذا بيمشي هذا الإخبار من ضمن الصلاحيات القضائية لسعادتكم في صون مال اللبنانيين ..

اعتبره إخباراً ..