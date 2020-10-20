الرئيس عون مستقبلا المنسق الخاص للأمم المتحدة: نأمل في الوصول الى اتفاق يحفظ حقوق لبنان السيادية من خلال المفاوضات التقنية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية

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كوبيتش: المشاركون في الاجتماع الأول للترسيم اظهروا قدرا كبيرا من المسؤولية والحرفية

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش وعرض معه مداولات الجلسة الأولى لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والالية التي اعتمدت وفقا لاتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه.

وشرح السيد كوبيتش للرئيس عون دور الأمم المتحدة في هذه المفاوضات التي عقدت في مقر "اليونيفيل" في الناقورة، والقواعد التي استند اليها المشاركون، موضحا ان اللغة العربية اعتمدت الى جانب اللغة الإنكليزية. ولفت السيد كوبيتش الى ان المشاركين في الاجتماع الأول اظهروا قدرا كبيرا من المسؤولية والحرفية.

وشكر الرئيس عون السيد كوبيتش على الدور الذي قامت به الأمم المتحدة في رعاية واستضافة المفاوضات في مقر "اليونيفيل" بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية كوسيط مسهل للتفاوض، معربا عن امله في الوصول الى اتفاق يحفظ الحقوق السيادية للبنان من خلال أهمية إنجاح المفاوضات التقنية التي ستستأنف الأسبوع المقبل.