رغم تنبيهه لم يلتزم الحجر الصحي ... وكتاب من القائمقام!

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وجه قائمقام جزين بالتكليف يحيى حميدي صقر كتابا الى فصيلة درك جزين، تتعلق بمخالف للحجر الصحي الالزامي في بلدة جزين. وأعلن صقر في كتابه، ان ل.ش.ح. والمثبتة اصابته بفيروس كورونا والقاطن في بلدة جزين غير ملتزم الحجر الصحي الالزامي بالرغم من تنبيهه من قبل الشرطة البلدية.

ودعا الى تكليف من يلزم الزام المصاب التقيد بالحجر الصحي وفقا لتعليمات وزارة الصحة العامة لغاية انتهاء الفترة المطلوبة لذلك واجراء فحص PCR عند نهاية الـ 14 يوما وايداع نسخة عن النتيجة لدى الفصيلة وابلاغ بلدية جزين بها قبل العودة الى الحياة الطبيعية. وفي حال عدم تقيده بهذه التعليمات مراجعة القضاء المختص.