المكتب الاعلامي للحريري: هذا المقال عبارة عن مجموعة من الأضاليل والأكاذيب

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أشار المكتب الإعلامي للرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إلى أنه “تحت عنوان “أموال إماراتية إلى “المستقبل” لمواجهة “المد التركي”؟ نشرت جريدة “الأخبار” مقالا هو عبارة عن مجموعة من الأضاليل والأكاذيب”.

ونفى المكتب، في بيان، “ما أوردته جريدة “الأخبار” التي باتت متخصصة بفبركة الأخبار وتلفيق الشائعات ونشر الأكاذيب بكل ما يتعلق بالحريري وتيار “المستقبل”، وكذلك بالدول العربية ولاسيما دول الخليج، بعدما تحولت إلى بوق إعلامي للتطاول على هذه الدول”.

وختم: “لعل جريدة “الأخبار” المستفيد الاول من تمويل خارجي معروف المصدر، تتهم الآخرين كي تبرر نفسها وتتجاهل عن قصد أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقفت دائما إلى جانب الدولة اللبنانية وجميع اللبنانيين وليس مع جزء منهم، وهذا الأمر يعرفه كل لبنان”.