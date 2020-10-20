مجلس النواب انتخب أميني سر و3 مفوضين واعضاء اللجان بدل النواب المستقيلين .. اليكم التفاصيل

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انتخب مجلس النواب، في جلسته التي عقدها عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في قصر الاونيسكو، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، أميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان بدل النواب المستقيلين.



وتم انتخاب النائب اكرم شهيب رئيسا للجنة البيئة مكان النائب المستقيل مروان حمادة، كما انتخب النائب نقولا صحناوي رئيسا للجنة تكنولوجيا المعلومات مكان النائب المستقيل نديم الجميل، وانتخب النائب فريد البستاني رئيسا للجنة الاقتصاد مكان النائب المستقيل نعمة فرام.



وفاز النائب هادي ابو الحسن في امانة سر هيئة مكتب مجلس النواب مكان النائب المستقيل مروان حمادة.