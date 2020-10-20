جعجع: الحريري حرّ لكننا لن ننتحر من جديد

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أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "القوات" لن يسمّي سعد الحريري لرئاسة الحكومة "لثقتنا بأنه لا يمكن ان نصل إلى أي نتيجة أو إصلاحات وسط وجود الثلاثي الحاكم أي التيار الوطني الحر وحزب الله ومن خلفه أمل"، وفق قوله.



واضاف جعجع: "الحريري حرّ بخياراته وما إذا كان يريد ترؤس الحكومة لكن نحن لا نريد ان نتجرع السم او ننتحر من جديد لأننا نعلم أنه من المستحيل الوصول إلى نتيجة حاليا بسبب الثلاثي الحاكم"، مجددا التأكيد أن الحل الوحيد في الوقت الراهن هو بالذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة "ومن بعدها نبحث في الخطوات اللاحقة".