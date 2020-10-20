الاطّلاع على الصحيفة العقارية اختياريًا عبر OMT

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عطفاً على التعاون بين المديرية العامة للشؤون العقارية (وزارة المالية) وشركة OMT، نعلن ما يأتي:
1- أصبح بإمكان المواطنين الاطّلاع على الصحيفة العقارية لدى جميع وكلاء OMT.
2- يستلم المواطن نسخة ورقيّة عن الصحيفة، وهي بمثابة إفادة عقارية غير رسمية،
3- كما يمكن استلام نسخة رقميّة عنها عبر رسالة على الهاتف الخلوي واختياريًا عبر البريد الإلكتروني.
للاطّلاع على الصحيفة العقارية يجب تزويد وكيل OMT بالمعلومات التالية:
رقم العقار – القضاء – المنطقة العقارية – المحافظة – القسم والبلوك – رقم الهاتف الخلوي والبريد الإلكتروني.
تضاف هذه الخدمة إلى أكثر من 100 خدمة تقدّمها شركة OMT في إطار سعيها إلى تقديم خدمات تُقرّب المسافات وتُسهّل حياتكم اليوميّة.