رفع العلم السوري في بلدية طرابلس .. ماذا حصل؟!

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أوضح المكتب الإعلامي لبلدية طرابلس الملابسات التي حصلت خلال تصوير لقطات من مسلسل سوري بعنوان "عالم كامل"، داخل بلدية طرابلس.

وقال المكتب في بيان: "إن شركة انتاج تلفزيوني لبنانية تقدمت بطلب تصوير لقطات داخل البلدية وفي الحديقة العامة في المدينة لمسلسل بعنوان "عالم كامل"، ووصل فريق العمل الى القصر البلدي حوالى الثامنة ليلا، وبدأ تركيب ديكور للقطات المنوي تصويرها بحضور مديرة مكتب رئيس البلدية."

وأضاف ان "لدى عرض الديكور تبين من بينها سارية تحمل العلم السوري، فرفضت ذلك لأن الموافقة على تصوير مشاهد لمحتويات البلدية وليس إضافة أي شيء آخر، واتصلت على الفور بالرئيس رياض يمق واخبرته بما ينوي فريق العمل القيام به، فرفض ذلك واتصل بقيادة الشرطة البلدية طالبا إخراج الفريق من البلدية وعدم السماح برفع أي شعائر سياسية أو دينية."

وتوجه يمق على الفور الى البلدية، ووصل مع عناصر الشرطة البلدية قبل بدء التصوير وطلب منهم المغادرة فورا.

وقال: "يهم المكتب الإعلامي تأكيد عدم رفع صور الرئيس السوري بشار الأسد ولا علم سوريا، أو تصوير أي مشهد داخل البلدية، ولقد تأكد من ذلك عدد من الشبان الذين سمح لهم بالدخول لمشاهدة الديكور".

ويذكر ان دورية من الجيش وصلت الى القصر البلدي، منعا لأي احتكاك.