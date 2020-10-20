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ادكار طرابلسي: عملية تأليف الحكومة لن تكون سهلة ولا يمكن انقاذ البلد في ظل تهميش التكتل المسيحي الأكبر

20
OCTOBER
2020
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أكد النائب ادغار طرابلسي أن عملية تأليف الحكومة لن تكون سهلة، مشيراً الى أن تكتل لبنان القوي لن يسمي أحداً في الاستشارات النيابية الملزمة بعد غد الخميس.


وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، قال طرابلسي إن وحدة المعايير يجب أن تُطبّق على الجميع والا فلن يكون هناك حكومة، معتبراً أنه لا يمكن انقاذ البلد في ظل تهميش التكتل المسيحي الأكبر.


وذكّر طرابلسي بأن الحكومة لا يمكن أن تصدر إلا بالتوافق بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، لافتاً إلى أن تشكيل الحكومة لم يعد محصوراً بشخص رئيسها كما كان يحصل في السابق.


وحذر طرابلسي الرئيس المكلف من إرضاء طرف معين على حساب طرف آخر، مضيفاً: من الآن وصاعداً لن يمرّ شيء على حساب المسيحيين.

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