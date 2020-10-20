الإستشارات... ما هي أجواء "عين التينة"؟

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تعكس اجواء عين التينة ترقباً ايجابياً لاستشارات الخميس، وتأمل ان يُصار الى تكليف سَلِس، يبدأ بعده الانطلاق نحو تأليف سريع للحكومة.

وبحسب هذه الاجواء فإنّ الرئيس نبيه بري، الذي عارضَ التأجيل ولو ليوم واحد، هو مع التعجيل الى أقصى الحدود في تأليف الحكومة اليوم قبل الغد. فالوضع لم يعد خافياً على أحد، وباتَ يوجِب أن نستفيد من كل الوقت المُتاح أمامنا وندخل في مدار العمل الحكومي المنقِذ للبلد، ذلك أنّ أمام الحكومة شغلاً كبيراً لتُنجزه، والجميع مطالبون بِرَفدها بما يساعدها على إتمام مهمتها بالشكل الذي يخدم البلد ويساهم في وضعه على سكة النهوض".