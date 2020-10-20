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الجمعية العمومية لاعضاء جوقة الشرف في العالم التأمت في باريس: دعم للبنان بعد كارثة المرفأ وميدالية تذكارية لعائلة ميشال اده

20
OCTOBER
2020
السفير كرم مع الاميرال بينوا بوغا
السفير كرم مع الاميرال بينوا بوغا
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عاد الى بيروت رئيس "جمعية أعضاء جوقة الشرف في لبنان" Legion d’Honneur السفير الدكتور خليل كرم، بعدما مثّل لبنان في اجتماعات الجمعية العمومية لاعضاء جوقة الشرف في العالم والتي انعقدت في مدينة سان جيرمان ان لاي Saint-Germain-en-Laye الفرنسية في حضور ممثلين عن الدول الاعضاء.


وقد افتتحت الجلسة بالوقوف دقيقتي صمت: الأولى حداداً على ضحايا التفجير في مرفأ بيروت، والثانية حداداً على الرئيس الفخري السابق للجمعية في لبنان المرحوم ميشال اده الذي حيا الحاضرون ذكراه، وقرروا تقديم الميدالية التذكارية للجمعية الى عائلته.

وتحدث الرئيس العالمي للجمعية الاميرال الفرنسي الان كولديفي Alain Coldefy في الجلسة الافتتاحية عن اهتمام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية بلبنان، لا سيما بعد انفجار المرفأ وما اعقبه من مساعدات تم اطلاقها لدعم بيروت والشعب اللبناني.


ورد السفير كرم شاكراً الاميرال كولديفي على كلماته الطيبة، منوّهاً بمبادرات الجمعية والصليب الاحمر الفرنسي في دعم الصليب الأحمر اللبناني. وفي نهاية الاجتماع، صدرت عدة قرارات منها دعم لبنان كي يبقى حضوره فاعلاً في الجمعية خلال الاحتفالية التي ستقام عام 2021 لمناسبة مئوية الجمعية.


وزار السفير كرم المفوض الأكبر للجمعية الجنرال بنوا بوغا Benoit Puga في مقره، وعرض معه الأوضاع في لبنان وعمل الجمعية.

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