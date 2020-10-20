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الجمهورية: كشفت مصادر"الجمهورية" بأنّ حركة ديبلوماسية غربية ناشطة على أكثر من خط سياسي منذ تأجيل الإستشارات للدفع في اتجاه إجرائها في موعدها الخميس المقبل.

"كوريدور" الانقاذ

وبحسب سفير دولة عربية فـ"إنّ الكثير من البعثات الديبلوماسية تجد صعوبة في معرفة ما يدفع اللبنانيين الى الاستمرار في حالة التأزم السياسي، فيما بنيتهم الاقتصادية والمالية محطّمة بالكامل.

هناك "كوريدور" حَدّده المجتمع الدولي عبر المبادرة الفرنسية، يؤدي الى الانقاذ، والمؤسف انّ السياسيين بَدلَ أن يدخلوا فيه، دخلوا في "الكوريدور" المؤدي الى تناحرهم على كل شيء".

وقال: "لطالما اعتبرنا لبنان الشقيق الاصغر، واستقراره أولوية لكلّ العرب. أنا التقيتُ مختلف القيادات، واكرّر مجدداً ما أكدته لها بأنّ ظروف لبنان صعبة وحَرجة ودول العالم تقف الى جانبه، وانّنا نشدّ على أيدي القادة اللبنانيين وندعوهم الى التطلّع فقط الى ما يخرج لبنان الشقيق من أزمته".