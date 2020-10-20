عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

الأخبار: بوليفيا تُسقط الانقلاب الأميركي
الحريري مُكلَّفاً... مع وقف التنفيذ
أموال إماراتيّة إلى «المستقبل» لمواجهة «المدّ التركيّ»؟
الديار: عون يتشدد ويحتفظ «بفيتو» التاليف في «جيبه»: «لن اطلق النار على راسي»
«شياطين» التفاصيل بين الحريري «والثنائي».. وضغط «بالدولار» على بعبدا
«رسائل» اميركية داخلية وخارجية والاولوية الاسراع في ملف ترسيم الحدود
نداء الوطن: "الحزب" و"التيار" يتربّصان بالحريري على مفرق التأليف
اللواء: شبح «الحلف الرباعي» يحضر في الأونيسكو اليوم.. والخميس في بعبدا!
بومبيو يبلغ عون تطلع بلاده لحكومة توقف الفساد.. والصندوق ينتظر التأليف وبرنامج الإصلاحات
النهار: لا إرجاء للإستشارات... وأجراس الإنهيارات تقرع!
البناء: بومبيو يتصل بعون مؤكداً السعي لإنجاح التفاوض… وإبراهيم يرجئ العودة بسبب كورونا
ربط نزاع بين التكليف والتأليف يفتح طريق الاستشارات الخميس للحريري / مساعٍ داخليّة وخارجيّة نحو حكومة تكنوسياسيّة يشارك فيها التيار الحر
الجمهورية: باريس: لحكومة ما قبل مؤتمر الدعم
the daily star: Abbas tests positive for COVID-19 in US
l'orient le jour: Hariri pourrait être nommé jeudi, mais les blocages ne seront pas levés pour autant