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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

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 الأخبار: بوليفيا تُسقط الانقلاب الأميركي

الحريري مُكلَّفاً... مع وقف التنفيذ
أموال إماراتيّة إلى «المستقبل» لمواجهة «المدّ التركيّ»؟

 

 

 

 

الديار: عون يتشدد ويحتفظ «بفيتو» التاليف في «جيبه»: «لن اطلق النار على راسي»
«شياطين» التفاصيل بين الحريري «والثنائي».. وضغط «بالدولار» على بعبدا
«رسائل» اميركية داخلية وخارجية والاولوية الاسراع في ملف ترسيم الحدود

 

 

 

 

نداء الوطن: "الحزب" و"التيار" يتربّصان بالحريري على مفرق التأليف

 

 

 

 

اللواء: شبح «الحلف الرباعي» يحضر في الأونيسكو اليوم.. والخميس في بعبدا!
بومبيو يبلغ عون تطلع بلاده لحكومة توقف الفساد.. والصندوق ينتظر التأليف وبرنامج الإصلاحات

 

 

 

 

النهار: لا إرجاء للإستشارات... وأجراس الإنهيارات تقرع!

 

 

 

 

البناء: بومبيو يتصل بعون مؤكداً السعي لإنجاح التفاوض… وإبراهيم يرجئ العودة بسبب كورونا
ربط نزاع بين التكليف والتأليف يفتح طريق الاستشارات الخميس للحريري / مساعٍ داخليّة وخارجيّة نحو حكومة تكنوسياسيّة يشارك فيها التيار الحر

 

 

 


الجمهورية: باريس: لحكومة ما قبل مؤتمر الدعم

 

 

 

 

the daily star: Abbas tests positive for COVID-19 in US

 

 

 


l'orient le jour: Hariri pourrait être nommé jeudi, mais les blocages ne seront pas levés pour autant

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